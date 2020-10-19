NVIDIA и Atos объединились в создании самого быстрого суперкомпьютера в мире с искусственным интеллектом. Новая система получит название "Леонардо". С помощью компании Atos, суперкомпьютер обеспечить производительность искусственного интеллекта FP16 на уровне 10 эксафлопс, что позволит реализовать передовые сценарии использования конвергентных приложений AI и HPC. "Леонардо" будет построен из узлов суперкомпьютера Atos BullSequana XH2000.

"Леонардо" будет иметь 14000 графических процессоров на базе архитектуры NVIDIA Ampere и сети NVIDIA Mellanox HDR 200 Гбит/с InfiniBand. Суперкомпьютер "Леонардо" поможет решать научные задачи во многих дисциплинах, от материаловедения до физики высоких энергий и изменения климата.