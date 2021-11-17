NVIDIA официально анонсирует DLSS 2.3

Внедрение NVIDIA DLSS быстро растет, чему способствуют простые в использовании плагины Unreal Engine и встроенная поддержка в Unity. В этом месяце 10 новых игр получат DLSS, а ряд других, включая Cyberpunk 2077, будет обновлен до нового SDK NVIDIA DLSS 2.3 для еще более лучшего качества изображения. Благодаря модели искусственного интеллекта, которая постоянно совершенствуется посредством обучения на суперкомпьютере NVIDIA, NVIDIA DLSS предлагает лучшее качество изображения и производительность для более чем 130 игр и приложений.

Чтобы обеспечить уровень производительности и качества изображения намного выше, чем у традиционных технологий апскейлинга, NVIDIA DLSS использует модель искусственного интеллекта, обученную на суперкомпьютерах, глубокую интеграцию игр и тензорные ядра GeForce RTX. Модель AI DLSS постоянно учится, и теперь доступно наше последнее обновление NVIDIA DLSS 2.3. Он позволяет более разумно использовать векторы движения в игре для улучшения детализации движущихся объектов, реконструкции частиц, двоения изображения и временной стабильности.

В Cyberpunk 2077, который сегодня обновляется до NVIDIA DLSS 2.3, он более разумно использует векторы движения, чтобы уменьшить двоение изображения на мелких деталях в движении. Взгляните на пример, на боковое зеркало автомобиля.

DOOM Eternal, очень полюбившийся шутер от первого лица id Software, недавно обновленный до NVIDIA DLSS 2.3, в котором были улучшены рендеринг частиц, что сокращает образование полос, затрудняющих появление тлеющих углей и других эффектов мелких частиц.
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