NVIDIA официально анонсирует DLSS 2.3

Чтобы обеспечить уровень производительности и качества изображения намного выше, чем у традиционных технологий апскейлинга, NVIDIA DLSS использует модель искусственного интеллекта, обученную на суперкомпьютерах, глубокую интеграцию игр и тензорные ядра GeForce RTX. Модель AI DLSS постоянно учится, и теперь доступно наше последнее обновление NVIDIA DLSS 2.3. Он позволяет более разумно использовать векторы движения в игре для улучшения детализации движущихся объектов, реконструкции частиц, двоения изображения и временной стабильности.
В Cyberpunk 2077, который сегодня обновляется до NVIDIA DLSS 2.3, он более разумно использует векторы движения, чтобы уменьшить двоение изображения на мелких деталях в движении. Взгляните на пример, на боковое зеркало автомобиля.
DOOM Eternal, очень полюбившийся шутер от первого лица id Software, недавно обновленный до NVIDIA DLSS 2.3, в котором были улучшены рендеринг частиц, что сокращает образование полос, затрудняющих появление тлеющих углей и других эффектов мелких частиц.