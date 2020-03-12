NVIDIA опубликовала обновленный драйвер Game Ready

2020-03-12, Автор - Ramil; Продукт - NVIDIA Game Ready 442.59; [101]
NVIDIA Game Ready новый патч версии 442.59 был объявлен компанией. Вы можете скачать его через программное обеспечение GeForce Experience или через официальный сайт NVIDIA.

Новая версия драйвера приурочена к выходу игры Call of Duty: Warzone. Обновление несет в себе поддержку функции NVIDIA Highlights, которая автоматически записывает лучшие убийства и моменты в игровой сессии. Сохраненные моменты можно посмотреть, обрезать и редактировать. Загрузить на канал YouTube или социальную сеть.

Обновление NVIDIA Game Ready 442.59 исправляет известные проблемы в играх, такие как вылеты, сбои. Были исправлены ошибки в операционных системах Windows 7 и Windows 10.

Комментарии и отзывы NVIDIA Game Ready 442.59
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