NVIDIA опубликовала обновленный драйвер Game Ready

NVIDIA Game Ready новый патч версии 442.59 был объявлен компанией. Вы можете скачать его через программное обеспечение GeForce Experience или через официальный сайт NVIDIA.

Новая версия драйвера приурочена к выходу игры Call of Duty: Warzone. Обновление несет в себе поддержку функции NVIDIA Highlights, которая автоматически записывает лучшие убийства и моменты в игровой сессии. Сохраненные моменты можно посмотреть, обрезать и редактировать. Загрузить на канал YouTube или социальную сеть.

Обновление NVIDIA Game Ready 442.59 исправляет известные проблемы в играх, такие как вылеты, сбои. Были исправлены ошибки в операционных системах Windows 7 и Windows 10.