NVIDIA приобретает разработчика программного обеспечения Cumulus

NVIDIA приобретает первоклассное программное обеспечение Cumulus. С помощью Cumulus NVIDIA может внедрять инновации и оптимизировать весь сетевой стек - от микросхем и систем до программного обеспечения. Cumulus обеспечит ускоренные вычисления во всех сферах деятельности.

Программное обеспечение Cumulus обеспечивает более высокую производительность. Сетевая платформа является расширяемой и позволяет контролировать действия центров обработки данных. Совместными усилиями NVIDIA и Cumulus откроют новые возможности для своих клиентов.