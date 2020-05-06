NVIDIA приобретает разработчика программного обеспечения Cumulus

NVIDIA приобретает первоклассное программное обеспечение Cumulus. С помощью Cumulus NVIDIA может внедрять инновации и оптимизировать весь сетевой стек - от микросхем и систем до программного обеспечения. Cumulus обеспечит ускоренные вычисления во всех сферах деятельности.

Программное обеспечение Cumulus обеспечивает более высокую производительность. Сетевая платформа является расширяемой и позволяет контролировать действия центров обработки данных. Совместными усилиями NVIDIA и Cumulus откроют новые возможности для своих клиентов.
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NVIDIA приобретает разработчика программного обеспечения Cumulus

NVIDIA приобретает первоклассное программное обеспечение Cumulus. С помощью Cumulus NVIDIA может внедрять...
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