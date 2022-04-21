NVIDIA создает графические процессоры следующего поколения лучше, чем люди благодаря искусственному интеллекту и машинному обучению

Далли привел пример использования искусственного интеллекта и машинного обучения, чтобы ускорить выполнение стандартной задачи проектирования графического процессора с трех часов до трех секунд. Эти два подхода позволили оптимизировать до четырех процессов, которые выполнялись медленно и были очень сложными.
Далли подготовил четыре существенных раздела о проектировании графических процессоров и о том, как искусственный интеллект и машинное обучение могут существенно повлиять на конференцию GTC. Процессы включают контроль перепадов напряжения питания, прогнозирование ошибок и многое другое, установление и определение проблем, а также автоматизацию миграции ячеек.
Это сопоставление падений напряжения позволяет NVIDIA увидеть, куда направляется поток энергии в конструкциях графических процессоров следующего поколения. Там, где когда-то стандартные инструменты САПР могли помочь в этом процессе, новые инструменты искусственного интеллекта, используемые NVIDIA, могут обрабатывать эти задачи за секунды, что составляет значительную долю времени. Внедрение искусственного интеллекта и машинного обучения повысит точность на 94% и экспоненциально увеличит скорость.
NVIDIA планирует уделять приоритетное внимание искусственному интеллекту и машинному обучению в пяти лабораториях компании. Из обсуждений на конференции Далли намекает, что мы должны увидеть включение автоматической миграции стандартных ячеек в их новые 7-нм и 5-нм конструкции и что NVIDIA включит линейку Ada Lovelace в эти новые проекты.