NVIDIA выпустила драйвер GeForce Game Ready 460.97 WHQL

NVIDIA выпустила драйвер GeForce GRD 460.97 WHQL для графических видеокарт GeForce RTX и GeForce GTX. Новый драйвер обеспечивает максимальный игровой процесс в Cyberpunk 2077. Кроме того, драйвер обеспечивает оптимальную поддержку для официального запуска Minecraft с RTX для ОС Windows 10. Драйвер весит около 600 Мб.

Также был добавлен новый элемент в панель управления. Добавлена функция режима точности цветопередачи и функция управления максимальной частотой кадров фонового приложения. Исправлены известные проблемы в играх. Драйвер добавляет пять мониторов совместимых с G-Sync: Acer XV242Y, Acer XB273U NV, Gigabyte FI27Q-X, MSI MAG274R и Philips 275М8РЗ.
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