NVIDIA выпустила драйвер с поддержкой DirectX 12 Ultimate

С помощью DirectX 12 Ultimate разработчики игр смогут создавать игры быстрее, а многоплатформенная база для аппаратного обеспечения, а также готовые инструменты для работы позволят делать это очень просто. На данный момент графические процессоры NVIDIA RTX являются единственными на рынке которые полностью поддерживают DirectX 12 Ultimate.
NVIDIA выпустила новый драйвер который обеспечивает полную поддержку функций DirectX 12 Ultimate. Новая версия API DirectX 12 Ultimate станет стандартом для современных игр. В основе DirectX 12 Ultimate лежит трассировка лучей, которая имитирует путь света в сцене, обеспечивая эффекты освещения, тени и отражения.