NVIDIA выпустила драйвер с поддержкой DirectX 12 Ultimate

NVIDIA выпустила новый драйвер который обеспечивает полную поддержку функций DirectX 12 Ultimate. Новая версия API DirectX 12 Ultimate станет стандартом для современных игр. В основе DirectX 12 Ultimate лежит трассировка лучей, которая имитирует путь света в сцене, обеспечивая эффекты освещения, тени и отражения.

С помощью DirectX 12 Ultimate разработчики игр смогут создавать игры быстрее, а многоплатформенная база для аппаратного обеспечения, а также готовые инструменты для работы позволят делать это очень просто. На данный момент графические процессоры NVIDIA RTX являются единственными на рынке которые полностью поддерживают DirectX 12 Ultimate.