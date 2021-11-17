NVIDIA запускает инструмент сравнения и анализа изображений (ICAT)

Благодаря разработке DLSS NVIDIA, было обнаружено, что лучший способ оценить качество изображения - это сравнивать видео где действительно демонстрируется истинный опыт геймеров. Но анализ качества видеоизображения занимает много времени и утомителен. Поэтому NVIDIA создала инструмент сравнения и анализа изображений, который называется ICAT, чтобы облегчить жизнь тестировщикам и инженерам. Команды NVIDIA сочли этот инструмент настолько полезным, что они решили сделать его доступным для всех, что значительно упростило точную и быструю оценку качества изображения между несколькими изображениями или видео.

NVIDIA ICAT позволяет пользователям легко сравнивать до 4 снимков экрана или видео с помощью ползунков, параллельных изображений и увеличения изображения. Совместите сравнения в пространстве и во времени, изучите различия и сделайте выводы. Чтобы сравнить различные технологии масштабирования, компания рекомендует сначала использовать ICAT, чтобы найти наиболее сопоставимые режимы качества изображения, а затем посмотреть на прирост производительности.

Обратите внимание: то, что два режима качества названы одинаково, не означает, что они эквивалентны. Хотя это зависит от игры и разрешения, NVIDIA обнаружила, что режим DLSS Performance лучше всего по сравнению с режимом Ultra Quality для пространственного апскейлера. Этот подход называется «ISO-качеством», поскольку производительность сравнивается на эквивалентных уровнях качества изображения.