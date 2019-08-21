NVIDIA запустит на Android игровой облачный сервис GeForce Now

NVIDIA уже второй год тестирует GeForce Now. Сервис уже доступен пользователям Mac и компьютеров на Windows, а теперь намечается релиз для Android.

Когда ждать

Если верить блогу компании, то «скоро» владельцы смартфонов с «зеленым роботом» на борту смогут опробовать облачный сервис NVIDIA. Когда точно компания запустит GeForce Now на Android не известно, но, возможно, что с геймеров не возьмут ни копейки. Во время бета-теста сервисом разрешают пользоваться бесплатно, и вряд-ли запуск на смартфонах состоится после или вместе с релизом финальной версии.

NVIDIA рекомендует использовать GeForce Now в связке с геймпадом:

Вместе с запуском GeForce Now, NVIDIA расширяет список поддерживаемых регионов. Недавно компания запустила сервис в Корее и Японии, подружившись с Softbank и LG. К тому же новые сервера на основе видеокарт RTX появились в Калифорнии и Германии.