На Google подали в суд на 2,8 миллиарда долларов

Шведский сервис сравнения цен PriceRunner объявил, что подает в суд на Google на 2,1 миллиарда евро (2,4 миллиарда долларов) после того, как европейский суд постановил, что Google нарушила антимонопольное законодательство ЕС. В ноябре прошлого года Общий суд Европейского Союза оставил в силе решение о штрафе Google на рекордные 2,42 миллиарда евро (2,8 миллиарда долларов США) за то, что она предпочла свои собственные сервисы для сравнительных покупок конкурентам. «Мы… ищем компенсацию за ущерб, который Google наносил нам в течение многих лет, но также рассматриваем этот судебный процесс как борьбу за потребителей, которые сильно пострадали от нарушения Google закона о конкуренции в течение последних четырнадцати лет и до сих пор. — сказал генеральный директор PriceRunner Микаэль Линдал.

PriceRunner заявила, что Google занимает «монопольное положение» в Европе, добавив, что он считает, что Google до сих пор не выполнила решение Комиссии ЕС и «злоупотребляет своим доминирующим положением». Таким образом, Микаэль Линдал утверждает, что трафик и прибыль отвлекаются от его сервиса самого и других торговых услуг, и что его предложения выше, чем у других услуг, что наносит ущерб потребителям. «Поскольку нарушение все еще продолжается, сумма убытков увеличивается с каждым днем, мы ожидаем, что окончательная сумма убытков по иску будет значительно выше», — говорится в сообщении. Google проиграл свою первую апелляцию на штраф ЕС, но в прошлом месяце подал еще одну, заявив, что «мы считаем, что есть области, требующие юридических разъяснений от Европейского суда».