На Google подали в суд на 2,8 миллиарда долларов

Шведский сервис сравнения цен PriceRunner объявил, что подает в суд на Google на 2,1 миллиарда евро (2,4 миллиарда долларов) после того, как европейский суд постановил, что Google нарушила антимонопольное законодательство ЕС. В ноябре прошлого года Общий суд Европейского Союза оставил в силе решение о штрафе Google на рекордные 2,42 миллиарда евро (2,8 миллиарда долларов США) за то, что она предпочла свои собственные сервисы для сравнительных покупок конкурентам. «Мы… ищем компенсацию за ущерб, который Google наносил нам в течение многих лет, но также рассматриваем этот судебный процесс как борьбу за потребителей, которые сильно пострадали от нарушения Google закона о конкуренции в течение последних четырнадцати лет и до сих пор. — сказал генеральный директор PriceRunner Микаэль Линдал.

PriceRunner заявила, что Google занимает «монопольное положение» в Европе, добавив, что он считает, что Google до сих пор не выполнила решение Комиссии ЕС и «злоупотребляет своим доминирующим положением». Таким образом, Микаэль Линдал утверждает, что трафик и прибыль отвлекаются от его сервиса самого и других торговых услуг, и что его предложения выше, чем у других услуг, что наносит ущерб потребителям. «Поскольку нарушение все еще продолжается, сумма убытков увеличивается с каждым днем, мы ожидаем, что окончательная сумма убытков по иску будет значительно выше», — говорится в сообщении. Google проиграл свою первую апелляцию на штраф ЕС, но в прошлом месяце подал еще одну, заявив, что «мы считаем, что есть области, требующие юридических разъяснений от Европейского суда».
Комментарии и отзывы Google
YouTube тоже запустит поддержку NFT…
YouTube тоже запустит поддержку NFTYouTube — ещё одна крупная платформа, которая рассматривает возможность перехода на NFT. В новом письме р…
Apple Music больше не дает 3 месяца бесплатного тестового пе…
Apple Music больше не дает 3 месяца бесплатного тестового пеС момента своего дебюта в 2015 году Apple Music предлагает один из самых щедрых бесплатных пробных период…
WhatsApp скопирует главную фишку Discord…
WhatsApp скопирует главную фишку DiscordГрупповые чаты WhatsApp вскоре будут очень напоминать серверы Discord. Информационные издания WABetaInfo …
WhatsApp получит важнейшую функцию, которая давно есть в Tel…
WhatsApp получит важнейшую функцию, которая давно есть в TelПубликация информационного издания WABetainfo показывает, как может выглядеть глобальный проигрыватель го…
Франция оштрафовала Google и Meta на 238 млн долларов…
Франция оштрафовала Google и Meta на 238 млн долларовКомпании Google и Meta, ранее известная как Facebook, теперь должны выплатить Франции общий штраф в разме…
Amazon закрывает рейтинг Alexa.com спустя 25 лет существован…
Amazon закрывает рейтинг Alexa.com спустя 25 лет существованДо того, как Amazon Alexa стала известна как голосовой помощник гиганта электронной коммерции, это было н…
Snapchat проведёт первый концерт в метавселенной…
Snapchat проведёт первый концерт в метавселеннойСоциальная сеть Snapchat, возможно, не особенно заинтересована в метавселенной — по крайней мере, не так,…
Instagram вводит массу изменений для пользователей-подростко…
Instagram вводит массу изменений для пользователей-подросткоInstagram запустил ряд новых и экспериментальных функций, призванных сделать приложение более безопасным …
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor