На YouTube появится функция платных курсов…

Видео, которые являются частью платного курса, не будут содержать рекламы и могут воспроизводиться в фоновом режиме (другими словами, вы можете рассматривать их как премиальный подкаст). Курсы первоначально будут доступны в бета-версии в следующем году в США и Южной Корее. YouTube планирует расширить эту функцию на большее количество стран позже. Чтобы поддержать образовательный контент на платформе и, возможно, помочь людям, проходящим курс, проверить свои знания, YouTube также развернет функцию под названием «Викторины». Создатели смогут добавить викторину на вкладку своего сообщества, где они смогут спросить зрителей о том, что они обсуждали в видео. Бета-версия этой функции будет доступна в ближайшие месяцы, и все авторы, у которых есть вкладка сообщества, смогут использовать викторины в следующем году.