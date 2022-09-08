На YouTube появится функция платных курсов

YouTube уже является ключевым местом для людей, которые хотят освоить какой-либо навык или узнать больше по теме. Платформа добавит больше образовательных функций, в том числе возможность предлагать создателям структурированные видеокурсы. Таким образом, создателям не нужно будет направлять своих поклонников на другие сайты или приложения (например, Masterclass), где они продают подобные материалы. YouTube, конечно же, тоже сможет на этом заработать. Согласно YouTube, эти курсы предназначены для «углубленного структурированного обучения». Создатели смогут взимать плату за курсы или предлагать их бесплатно.

Видео, которые являются частью платного курса, не будут содержать рекламы и могут воспроизводиться в фоновом режиме (другими словами, вы можете рассматривать их как премиальный подкаст). Курсы первоначально будут доступны в бета-версии в следующем году в США и Южной Корее. YouTube планирует расширить эту функцию на большее количество стран позже. Чтобы поддержать образовательный контент на платформе и, возможно, помочь людям, проходящим курс, проверить свои знания, YouTube также развернет функцию под названием «Викторины». Создатели смогут добавить викторину на вкладку своего сообщества, где они смогут спросить зрителей о том, что они обсуждали в видео. Бета-версия этой функции будет доступна в ближайшие месяцы, и все авторы, у которых есть вкладка сообщества, смогут использовать викторины в следующем году.