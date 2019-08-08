На что способна рука марсохода «Марс-2020»?

В июле следующего года на поиски марсиан отправится аппарат под названием «Марс-2020», оборудованный двухметровой роботизированной рукой.

Новый марсоход создан на основе аппарата «Кьюриосити», который изучает поверхность планеты по сей день с 2012 года. Он тоже оборудован роботизированной конечностью, но «Марс-2020» получит усовершенствованную версию.

«Марс-2020» будет лететь на Красную планету примерно год и опустится на поверхность в феврале 2021 года.Местом работы станет 45-километровый кратер Езеро. С помощью 2,1-метровой руки массой 40-килограммов, он займется добычей пород, в которых могут оставаться следы древних организмов.

Для извлечения образцов грунта из недр планеты будет использоваться буровая установка.Большую роль также сыграет камера SuperCam, способная анализировать образцы грунта на расстоянии, делать цветные фотографии и записывать звуки.

На данный момент сборка аппарата «Марс-2020» производится внутри стерильной комнаты, расположенной в Лаборатории реактивного движения NASA. Также на марсоход были установлены колеса диаметром 52,5 сантиметров. Аппарат сможет поворачиваться на 360 градусов не сдвигаясь с места. Создатели надеются, что скорость марсохода сможет достигать 152 метров в час, а конструкция позволит ему подниматься и опускаться со склонов с углом наклона более 45 градусов. Остается надеяться, что у аппарата не возникнет проблем с колесами, как у «Кьюриосити».