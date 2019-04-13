На финальном турнире BLAST Pro Series по CS:GO разыграют 500 тысяч $.

RFRSH Entertainment анонсировало турнир BLAST Global Final по CS:GO. На чемпионате четыре команды, которые наберут наибольшее количество очков за сезон, разыграют $500 тыс.

В декабре 2018 года организаторы BLAST Pro Series рассказали, что в 2019-м проведут восемь чемпионатов.

Четыре из них уже известны: в марте турнир принял Сан-Паулу, а в апреле, мае и июне соревнования пройдут в Майами, Мадриде и Лос-Анджелесе соответственно. Места проведения остальных чемпионатов, включая Global Final, организаторы не назвали.