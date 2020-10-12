На смартфонах Google Pixel отключится ретушь лица по умолчанию

Компания Google решила отключить функцию ретуширования лица на телефонах Pixel по умолчанию, несмотря на огромную популярность фильтров красоты и приложений для улучшения лица среди пользователей смартфонов.

Это связано с тем, что поисковой гигант провел несколько исследований и бесед с экспертами по детскому и психическому здоровью о влиянии таких функций. Команда Google Digital Wellbeing говорит, что 80% родителей обеспокоены этими фильтрами украшения, а две трети подростков заявили, что над ними издевались друзья из-за неестественного вида на селфи.

Команда Digital Wellbeing считает, что вред от использования фильтра лица можно предвидеть и предотвратить с помощью настроек по умолчанию, нейтрального языка и визуальных эффектов, прозрачности и обучения. Поскольку функции ретуширования лица могут быть незаметными, Google хочет, чтобы пользователи знали, когда такие функции применяются, в режиме реального времени и после съемки фотографии. Для интерфейса камеры Pixel Google использует индикатор в виде таблеток, который появляется над селфи, чтобы информировать пользователя о включении плавного ретуширования лица. После снимка, Google предлагает сравнивать фотографии после захвата. Пользователям проще сравнивать фотографии на одном экране и видеть уровень примененного ретуширования.
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