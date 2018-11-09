На смену сервису Vine придет Byte

Twitter приобрел Vine в 2012 году до официального запуска и закрыл его почти четыре года спустя.

Мобильное приложение Vine позволяло делиться зацикленными видеороликами. В 2013 году Vine стало самым скачиваемым бесплатным приложением в App Store. Многие создатели видео с тех пор перешли на Instagram, Twitch и YouTube. Теперь Dom Hofmann, один из соавторов Vine, возрождает его как Byte, и у компании даже есть логотип и регистрация страницы. Пока не так много известно о том, как Бит будет работать, какая продолжительность будет у видеороликов и так далее. Предположительный запуск в мае следующего года.