Нашли баг в браузере Chroma на базе Android

Компания Google выпустил обновление для своего браузера Chrome под номером 79.

Но однако компании Google пришлось приостановить распространение обновления из за обнаруженной ошибки в системе.

После обновления многие пользователи начали жаловаться на пропажу данных в других приложениях. При этом баг заметили только на Android устройствах. Недовольные пользователи уже обрушили рейтинг браузера в Google Play.

По словам компании Google, в ближайшее время разработчики обещают выпустить следующее обновление, которое решит проблему.