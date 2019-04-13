NaVi, Astralis и MIBR отклонили приглашения на DreamHack Masters Dallas 2019

Глава DreamHack Masters Марк Nix0n Винтер рассказал в твиттере, что организаторы DreamHack Masters Dallas 2019 приглашали на турнир Natus Vincere, Astralis и MIBR, но те отказались от участия. Представители составов по CS:GO не назвали причин, по которым отклонили инвайты.

DreamHack Masters Dallas 2019 пройдет с 28 мая по 2 июня в США. На чемпионате 16 коллективов разыграют $250 тыс. Турнир вошел в серию Intel Grand Slam.

12 апреля стали известны все коллективы, приглашенные на турнир.

Закрытая квалификация для Китая пройдут в онлайн режиме с 11–14 апреля, а азиатские отборочные пройдут с 14 апреля. Победитель каждой квалификации получит слот в основной стадии.