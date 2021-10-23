Надежный автомобильный видеорегистратор Dride 4K с радарным обнаружением движения

Dride 4K - это видеорегистратор нового поколения, оснащенный множеством функций, включая обнаружение движения на основе радара, подключение 4G LTE, GPS , двойные камеры для переднего и заднего обзора и многое другое. Автомобильный видеорегистратор Dride 4K термостойкий, и при необходимости к нему можно получить удаленный доступ благодаря 4G-соединению.

Другие функции видеорегистратора включают 128 ГБ встроенной памяти, ночное видение и дневную запись в 4К, а также поддержку беспроводных подключений как на 2 ГГц, так и на 5 ГГц.

Dride 4K был разработан как самый прочный и надежный видеорегистратор на планете. Компания оснастила его алюминиевым патрубком, для отвода тепла. Быстрый отвод тепла от процессора имеет решающее значение, когда автомобиль припаркован под палящим солнцем. Dride 4K выдерживает в рабочем режиме температуру до 80C. При температуре выше 80C видеорегистратор переходит в спящий режим и включается, когда становится прохладнее.