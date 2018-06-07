Нагрудная камера Transcend DrivePro Body 60 получила 64 ГБ памяти

Компания Transcend представила нагрудную камеру DrivePro Body 60, которая ориентирована на сотрудников правопорядка и охранных организаций. Новинку оснастили широкоугольным объективом, высококачественным датчиком изображения Sony, который записывает видео в разрешении Full HD, корпусом с защитой от пыли и влаги (степень IP67), а также ударов и падений (военный стандарт MIL-STD-810G), 64 ГБ флэш-памятью eMMC, модулями Wi-Fi Bluetooth и GPS. Вместе с камерой Transcend представила док-станцию DPD6N, которая может записывать материал одновременно с шести камер Transcend DrivePro Body 60 и заряжать их.