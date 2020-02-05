Нагрудный ремешок Polar H9 для контроля сердечного ритма

Компания Polar выпустила новый нагрудный ремешок для измерения частоты сердечных сокращений H9.

Вместе с профессиональным монитором Polar H10 и оптическим датчиком сердечного ритма Polar OH1 +, Polar H9 предлагает многофункциональный пакет в сочетании с отличной производительностью идеально подходящий для пользователей начального уровня.

Приложение Polar Beat обеспечивает мониторинг сердечного ритма в режиме реального времени и позволяет пользователям устанавливать цели тренировок, получать голосовые инструкции в реальном времени, а также предоставляет анализ после тренировки.

Ремешок совместим с различными GPS-часами и имеет срок службы до года при ежедневных часовых тренировках. Polar H9 доступен в размерах XS-S и M-XXL за $ 60.