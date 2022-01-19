Nanoleaf больше не будет выпускать стандартные световые панели

Компания Nanoleaf отказывается от продукта, который сделал его имя нарицательным по всему миру — буквально каждый стример на текущий момент использует эти элементы подсветки в своём интерьере. С сегодняшнего дня вы больше не можете приобретать стартовые комплекты Rhythm Light Panels на веб-сайте компании. В видео, загруженном на YouTube, Nanoleaf заявила, что теперь считает устройство устаревшим продуктом. Компания отмечает, что будет продолжать поддерживать световые панели в своем мобильном приложении «навсегда» или «очень, очень, очень долго». На практике это означает, что вы можете продолжать использовать панели в сочетании с групповой функцией Nanoleaf, что позволяет синхронизировать их с текущими и будущими источниками света. В настоящее время не похоже, что компания планирует обновлять панели, чтобы добавить поддержку новых функций, таких как Thread.

Если вам потребуются запасные части для ваших панелей, Nanoleaf предложит их до конца 2023 года. Если вы хотите расширить текущую установку, компания предоставляет скидку на пакеты расширения на 30 процентов и аксессуары на 50 процентов, пока есть запасы. Как вы понимаете, не все рады этой новости. «Это ошибка», — говорится в одном из комментариев к видео, опубликованному компанией. «Все, что нужно было сделать Nanoleaf, — это выпустить обновленный контроллер, поддерживающий Thread, чтобы решить проблемы с подключением». Как в видео, так и на своем веб-сайте Nanoleaf говорит, что отчасти причина, по которой они отказываются от световых панелей, заключается в том, что они считают, что нашли подходящего преемника в своей новой линейке Shapes.
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