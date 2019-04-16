Первые игры и список групп на ESL One Mumbai 2019

Организаторы ESL One Mumbai 2019 по Dota 2 объявили расписание турнира. В первом матче группы A состав Natus Vincere встретится с микс командой TEAM TEAM.

Во втором квартете The Pango выступит против Mineski. Групповую стадию проведут с 16 по 18 апреля. Формат предполагает систему GSL с матчами до двух побед. По два лучших состава попадут в верхнюю сетку плей-офф, а те, кто займет третьи и четвертые места, — в нижнюю.

Группы А и Б:

Стадию плей-офф проведут с 19 по 21 апреля. Все матчи сыграют до двух побед, гранд-финал — до трех. Призовой фонд турнира составит $300 тыс. Чемпионат не входит в Dota Pro Circuit 2018/2019.