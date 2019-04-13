Natus Vincere выиграли первый матч на BLAST Pro Series Miami 2019

Natus Vincere победили MIBR в первой встрече на BLAST Pro Series Miami 2019 по CS:GO. Матч закончился со счетом 16:8.

Следующий матч Natus Vincere встретятся с командой Astralis. Начало второго раунда запланировано на 13 апреля, 01:30 мск.

BLAST Pro Series Miami 2019 проходит с 13 по 14 апреля в США. Призовой фонд турнира составляет $250 тыс. Команда, которая займет третье место в групповом этапе, получит право выбрать оппонента для шоу-матча. Победитель шоу-матча дополнительно получит $20 тыс. к сумме общего призового фонда.