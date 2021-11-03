Netflix добавляет пять мобильных игр в свое приложение для Android

Netflix считает, что добавление игр в мобильное приложение - это хорошая идея, и после первоначального объявления еще в августе на в одном из стран начался пробный запуск. Однако теперь платформа готова сделать игры Netflix глобальными. С сегодняшнего дня люди, использующие приложение Netflix для Android по всему миру, имеют доступ к пяти мобильным играм: Stranger Things: 1984, Stranger Things 3: The Game, Shooting Hoops, Card Blast и Teeter Up.

Все, что вам нужно, это подписка на Netflix, чтобы поиграть в них. У них нет ни добавлений, ни дополнительных сборов, ни внутриигровых покупок в приложении. Приложение Android на телефонах имеет специальную строку игр и вкладку игр, где вы можете выбрать любую игру для загрузки, в то время как на планшетах вы увидите специальную строку игр или сможете выбирать игры из раскрывающегося меню категорий. Игры по умолчанию будут использовать языковые пакеты, которые вы установили в своем профиле Netflix. Игры не будут доступны в детских профилях. Для некоторых игр может потребоваться подключение к Интернету.