Netflix добавляет улучшенные элементы управления воспроизведением для iOS

Если вы являетесь активным пользователем приложения Netflix в iOS, то сегодняшнее обновление для вас. Новая версия приложения добавляет 10-секундные кнопки вперед и назад, которые вы также можете контролировать, двойным нажатием с левой или правой стороны экрана. Кнопка воспроизведения/паузы теперь больше.

В нижней части экрана, Netflix добавил новые кнопки, в том числе вариант «Следующий эпизод», который быстро перейдет к следующей серии любимого сериала. Также добавлены легко доступные параметры для изменения настроек звука и субтитров. Приложение Netflix iOS можно бесплатно загрузить из App Store .