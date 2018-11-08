Netflix использует отслеживание глаз для навигации по своему приложению iOS

Netflix представила способ управления iOS-приложением с помощью глаз «Eye Nav», которая позволяет вам перемещаться по iOS-приложению, используя функцию отслеживание лица на новых iPhone и iPad. Вы используете свои глаза для управления курсором, глядя на элемент, чтобы выбрать его. И если вам нужно отступить? Просто покажите свой язык.

Netflix отметила, что такая технология упростит использование приложением людям с нарушением двигательного аппарата, позволяя им смотреть все, что захочется, без специального помощника. Дата появления системы управления пока не известна.