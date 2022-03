Netflix планирует купить финскую игровую студию Next Games

Netflix предложил купить финскую компанию Next Games, зарегистрированную на бирже, говорится в заявлении компании мобильных игр. «Мы рады, что Next Games присоединится к Netflix в качестве основной студии в стратегическом регионе и на ключевом рынке талантов, расширив возможности нашей внутренней игровой студии», — сказал вице-президент Netflix по играм Майкл Верду. Акции Next Games выросли на 119 процентов до 2,04 евро.

После выхода на рынок мобильных игр в ноябре прошлого года Netflix теперь планирует инвестировать 65 миллионов евро (примерно 550 крор рупий) в Next Games, предложение, рекомендованное советом директоров компании, занимающейся мобильными играми, говорится в заявлении. Предложение будет означать цену в 2,1 евро за акцию, что более чем вдвое превышает цену закрытия акции в 0,93 евро во вторник на фондовой бирже Nordic First North.