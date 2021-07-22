Netflix теряет сотни тысяч подписчиков

Компания Netflix на протяжении достаточно длительного времени пользовалась безумной популярностью на рынке стриминговых сервисов, так как у нее банально не было конкурентов на этом сегменте. К сожалению для акционеров компании, в последнее время ситуация сильно изменилась, так как появилось очень много различных стриминговых сервисов с довольно интересным контентом, который тоже нравится аудитории. И именно по этой причине Netflix вдруг потеряла внушительную часть аудитории - в США и Канаде аудитория сервиса уменьшались на сотни тысяч пользователей, хотя никаких видимых причин для этого просто нет. Аналитики заявили, что это лишь начало, так что в будущем платформа потеряет ещё больше пользователей, которые хотят получить больше полезной информации и контента.

Они начинают пользоваться другими сервисами и оказывается, что там цена ниже или сериалы другие. Даже новость о том, что Netflix планирует стримить игры, не особо повлияла на ситуацию. Видимо, придется придумать что-то более привлекательное для потенциальных клиентов. Ведь когда рынок начинает наполняться качественными сервисами для просмотра шоу и сериалов, то обычно лидеры начинают терять свою популярность практически мгновенно. Но, с другой стороны, сами владельцы Netflix не спешат падать духом, надеясь на повышение аудитории в следующем квартале.
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