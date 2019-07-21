Nextbase выпускает видеорегистраторы Series 2

Nextbase, лидер европейского рынка в области видеорегистраторов, выпустила новую коллекцию. Это касается пяти моделей, а именно 122, 222, 322 ГВт, 422 ГВт и 522 ГВт.

Ассортимент был расширен тремя модульными съемными камерами , которые можно разместить, например, в задней части автомобиля. Затем изображение одновременно записывается и сохраняется вместе со стандартными изображениями. В стандартной комплектации предусмотрен интеллектуальный режим парковки, который обнаруживает движения и удары автомобиля, а затем автоматически начинает запись изображени. Есть режим Emergency SOS, который может автоматически вызывать экстренные службы в случае аварии.

Видеокамеры Series 2 примерно на 35% меньше своих предшественников, и монтаж выполняется с помощью магнитов. Подключение к смартфонам возможно через соединение Bluetooth, которое интегрировано с 322GW. Wifi можно использовать для передачи изображений прямо на смартфон. За исключением 122GW, все они имеют сенсорный экран ips.