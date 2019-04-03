NiKo затащил эко-раунд со «Скаутом» в руках

С 30 марта по 7 апреля в Китае проходит турнир StarSeries & i-League Season 7 по Counter-Strike: Global Offensive. Этот турнир уже порадовал зрителей парочкой сочных моментов. В матче между FaZe Clan и paiN на карте “de_mirage” отличился Никола «niKo» Ковач, который смог затащить эко-раунд для своей команды, просто расстреляв соперников со «Скаута».

FaZe Clan выиграла этот матч со счетом 2:0 (16:12 на de_inferno и 16:9 на de_mirage).

Групповой этап турнира продлится до 4 апреля, по его результатам 8 лучших команд выйдут в плей-офф.