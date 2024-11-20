Niantic создала 3D-карту мира на основе игры Pokémon Go

Сегодня компания Niantic официально объявила о разработке нового модуля Large Geospatial Model, который создаётся на основе миллионов сканов, собранных со смартфонов игроков Pokémon Go и других приложений компании. Эта модель искусственного интеллекта предоставит компьютерам и роботам лучше понимать окружающий мир и взаимодействовать с ним совершенно новыми способами. Разработчики отмечают, что модуль Large Geospatial Model основан на нейронных сетях, созданных для системы визуального позиционирования Niantic. Данная система использует изображения со смартфона для определения позиции и ориентации с помощью 3D-карты, построенной на основе сканирования локаций в играх и приложениях издателя. В компании делают акцент на том, что эти данные уникальны, так как они собраны с пешеходной перспективы и в местах, куда автомобилям со сканерами пространства просто не попасть.

При этом, естественно, в 2016 году никто из игроков, скачавших Pokémon Go, не мог предположить, что их данные однажды станут основой для создания такого продукта на базе искусственного интеллекта. Ведь многие пользователи ловили покемонов буквально у себя дома, сканируя собственные квартиры или дома. Это, конечно, понравится далеко не всем, так как теперь вся эта информация будет использоваться для какой-то карты пространства. И, скорее всего, эти карты затем будут проданы каким-то крупным компаниям для их коммерческого использования. Вероятно, грядёт скандал.