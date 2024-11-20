Niantic создала 3D-карту мира на основе игры Pokémon Go

Сегодня компания Niantic официально объявила о разработке нового модуля Large Geospatial Model, который создаётся на основе миллионов сканов, собранных со смартфонов игроков Pokémon Go и других приложений компании. Эта модель искусственного интеллекта предоставит компьютерам и роботам лучше понимать окружающий мир и взаимодействовать с ним совершенно новыми способами. Разработчики отмечают, что модуль Large Geospatial Model основан на нейронных сетях, созданных для системы визуального позиционирования Niantic. Данная система использует изображения со смартфона для определения позиции и ориентации с помощью 3D-карты, построенной на основе сканирования локаций в играх и приложениях издателя. В компании делают акцент на том, что эти данные уникальны, так как они собраны с пешеходной перспективы и в местах, куда автомобилям со сканерами пространства просто не попасть.

При этом, естественно, в 2016 году никто из игроков, скачавших Pokémon Go, не мог предположить, что их данные однажды станут основой для создания такого продукта на базе искусственного интеллекта. Ведь многие пользователи ловили покемонов буквально у себя дома, сканируя собственные квартиры или дома. Это, конечно, понравится далеко не всем, так как теперь вся эта информация будет использоваться для какой-то карты пространства. И, скорее всего, эти карты затем будут проданы каким-то крупным компаниям для их коммерческого использования. Вероятно, грядёт скандал.
Microsoft пересмотрела плату за использование ИИ в Microsoft…
Сегодня появилась информация о том, что компания Microsoft отказалась от идеи взимать дополнительные 20 д…
Google Home теперь работает в ИИ-приложении Gemini…
Сегодня компания Google сообщила о том, что добавляет расширение Google Home в приложение Gemini, что поз…
Niantic создала 3D-карту мира на основе игры Pokémon Go…
Сегодня компания Niantic официально объявила о разработке нового модуля Large Geospatial Model, который с…
YouTube получил массу улучшений…
Сегодня в сети появилась информация о том, что YouTube планирует внедрить новые улучшения системы, основа…
Google Photos получил важную функцию поиска по фото на базе …
Сегодня сервис Google Photos официально получил обновления, которое существенно улучшает поиск. Суть в то…
Gmail будет предоставлять временную электронную почту…
На текущий момент в интернете существует множество сервисов, предлагающих временные почтовые ящики, причё…
ChatGPT обновили до функции поиска…
Сегодня чат-бот ChatGPT совершил серьёзный шаг в своём развитии, реализовав полноценную функцию поиска ин…
Онлайн-кинотеатр Tvigle отпраздновал 17 лет…
Российская медиакомпания Tvigle, первооткрыватель в сегменте российских онлайн-кинотеатров, в этом году о…
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2024
© MegaObzor