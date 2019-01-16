Nike Adapt BB — самозатягивающиеся кроссовки управляемые со смартфона

Компания Nike представила самозатягивающиеся кроссовки Adapt BB с поддержкой технологии FitAdapt. Управлять силой натяжения можно со смартфона или кнопками на подошве.

Механизм затягивания адаптируется под изменения ноги от длительных тренировок и автоматически ослабляет или усиливает давление для более комфортных ощущений. Подгонка может быть отрегулирована вручную с помощью подсвеченных кнопок на боковой части обуви или через приложение Nike Adapt. Приложение также может изменить цвет кнопок на боковой панели кроссовка.

Продажи кроссовок Nike Adapt BB стартуют 17 февраля, по цене - 350 долларов.