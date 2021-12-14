Nike Будет выпускать кроссовки в NFT

В связи с этим у Nike, похоже, стоит большие планы на RTFKT и её команду, которая присоединится к компании. Джон Донахью, президент и генеральный директор Nike, сказал: «Мы приобретаем очень талантливую команду создателей с необычным брендом. Наш план состоит в том, чтобы инвестировать в бренд RTFKT, обслуживать и развивать их инновационное и творческое сообщество, а также расширять цифровую сеть Nike». В Twitter стартап заявил, что «продолжит развивать свой бренд, инновации, продукты и сообщество с помощью ресурсов и талантов Nike. Ранее в этом году RTFKT объединился с 18-летним художником Fewocious, чтобы выпустить три модели кроссовок в формате NFT по цене 3000, 5000 и 10000 долларов. Всего за семь минут более 600 человек приобрели собственные виртуальные пары на общую сумму 3,1 миллиона долларов.