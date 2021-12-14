Nike Будет выпускать кроссовки в NFT

По данным CNBC, в октябре Nike подала заявки на товарный знак в рамках подготовки к продаже виртуальных кроссовок и одежды. Теперь гигант обуви и спортивной одежды приобрел стартап под названием RTFKT (произносится как «артефакт»), который поможет компании ускорить «цифровую трансформацию». RTFKT была основана в начале 2020 года и с тех пор сделала себе имя, разрабатывая и создавая то, что сама компания называет «кроссовками и предметами коллекционирования для Metaverse» — цифровые товары для метавселенных, за которые люди платят очень даже реальные деньги. Рынок виртуальных товаров переживает бум, и ожидается, что он будет продолжать расти по мере того, как мы движемся к метавселенной, будущему видению интернета, в котором люди могут взаимодействовать в виртуальном мире с цифровыми аватарами.

В связи с этим у Nike, похоже, стоит большие планы на RTFKT и её команду, которая присоединится к компании. Джон Донахью, президент и генеральный директор Nike, сказал: «Мы приобретаем очень талантливую команду создателей с необычным брендом. Наш план состоит в том, чтобы инвестировать в бренд RTFKT, обслуживать и развивать их инновационное и творческое сообщество, а также расширять цифровую сеть Nike». В Twitter стартап заявил, что «продолжит развивать свой бренд, инновации, продукты и сообщество с помощью ресурсов и талантов Nike. Ранее в этом году RTFKT объединился с 18-летним художником Fewocious, чтобы выпустить три модели кроссовок в формате NFT по цене 3000, 5000 и 10000 долларов. Всего за семь минут более 600 человек приобрели собственные виртуальные пары на общую сумму 3,1 миллиона долларов.