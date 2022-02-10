Nike подала в суд на создателей NFT

Nike подает в суд на онлайн-рынок за запуск невзаимозаменяемых токенов (NFT) на основе обуви Nike, проверяя ограничения закона о криптовалютных товарных знаках и то, что на самом деле представляет собой NFT. StockX является реселлером уличной одежды, сумок и кроссовок, среди прочего. В отличие от некоторых торговых площадок, это также посредник, который принимает товары и проверяет их подлинность. StockX построила эту систему в январе, запустив NFT, связанные с физическими товарами. Объявление обещает, что эти «Vault NFT» можно будет обменять на физические предметы, а также мгновенно продать как цифровые товары. Проблема в том, что обувь Nike чрезвычайно популярна на StockX, а ее токены Vault связаны с названием и изображением соответствующих продуктов.

Nike утверждает, что полученные криптоактивы представляют собой нарушение прав на товарный знак, ложное обозначение происхождения и разбавление товарного знака, среди прочих нарушений. Дело зависит от того, являются ли NFT StockX продолжением его обычного процесса перепродажи (например, цифровым подтверждением права собственности) или они являются самостоятельными продуктами с потенциально значительными последствиями для NFT в целом. В своем иске, который был подан 3 февраля и ранее подпадал под действие Закона о моде, Nike отмечает, что StockX запустила девять серий ограниченного выпуска Vault NFT, и восемь из них связаны с обувью Nike. Утверждается, что это создало коллекцию цифровых предметов, которые выглядят как официальные товары Nike.