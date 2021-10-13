Nothing и Qualcomm объявляют о партнерстве

Продукты Future Nothing теперь будут использовать чипы Snapdragon и аудиоплатформы для своей экосистемы продуктов. Кроме того, Nothing объявила о получении 50 миллионов долларов инвестиций в расширение серии A. Компания решила сделать смелый шаг только что после выпуска наушников Nothing Ear 1. Стартап Карла Пея подтвердил стратегическое партнерство с американским производителем микросхем Qualcomm.

Лондонский бренд также сообщил, что ему удалось отгрузить более 100000 своих наушников TWS по всему миру всего через два месяца после их запуска. Qualcomm недавно представила свой аудиокодек AptX Lossless Bluetooth, который будет поддерживаться в следующей итерации наушников Nothing.
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