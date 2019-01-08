Новая автоматизированная система вождения от NVIDIA

NVIDIA объявила о первой коммерчески доступной автоматизированной системе вождения уровня 2+ на выставке CES 2019.

Несмотря на свое название, это на самом деле не полностью самостоятельная платформа для вождения - вместо этого она может предоставлять функции помощи водителю транспортных средств, такие как объединение шоссе, смена полосы движения или разделение полосы движения, помощь при парковке и обнаружение пешеходов. Технология также добавляет персональное картографирование для транспортных средств, позволяя им запоминать, куда они ехали, и создавать маршрут для самостоятельного вождения даже без карты HD. Кроме того, он также может предоставить транспортным средствам возможность контролировать водителей, возможности AI-второго пилота и расширенную визуализацию в салоне их системы компьютерного зрения. Drive AutoPilot является частью платформы Drive NVIDIA для транспортных средств и работает на базе системы Xavier. Xavier был специально создан для автомобильных платформ AI, и, согласно NVIDIA, он способен выполнять 30 триллионов операций в секунду, потребляя всего 30 Вт энергии. Он был спроектирован так, чтобы потреблять как можно меньше энергии, чтобы не затрачивать слишком много времени работы от батареи, поскольку каждый электрический заряд имеет значение для электромобиля.