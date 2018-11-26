Новая беговая дорожка от Xiaomi

Китайский производитель техники Xiaomi выпустила беговую дорожку. Новый продукт компании, стоимостью $273, имеет название Xiaojin Smart Foldable Treadmill. Обладателем беговой дорожки от Xiaomi уже можно стать, оформив предзаказ на площадке коллективного финансирования. Реализация нового девайса начнется 25 декабря.

Устройство оснащено ЖК-дисплеем, который отображает всю необходимую информацию: скорость, наклон и т.д. Новинка также оснащена поручнем, который очень помогает новичкам.

Поручень с экраном можно сложить для более удобной перевозки. К устройству можно подключить смартфон и управлять им через приложение MIJIA. Технические характеристики дорожки позволяют использовать ее лицам с весом 110 кг. Максимальная скорость бега на дорожке Xiaomi 15 км/ч.