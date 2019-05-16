Новая экшн-камера DJI Osmo Action с двумя экранами за $350

Компания DJI представил свою первую экшн-камеру Osmo Action.

Она оснащена 1/2,3-дюймовым 12-мегапиксельным датчиком f / 2,8 с полем зрения 145 °, 4K-записью видео до 60 кадров в секунду, 4K HDR-видео и электронной стабилизацией изображения (EIS). Главной особенностью Osmo Action являются два дисплея. Спереди 1,4-дюймовый дисплей для селфи съемки и 2,25-дюймовый (640 x 360 пикселей) дисплей сзади. Существует также физическая кнопка быстрого переключения между различными режимами, такими как фото, видео и замедленная съемка.

Новинка работает под управлением Action OS, которую DJI описывает как чрезвычайно быструю интерактивную систему, которая сочетает в себе эффективный, оптимизированный пользовательский интерфейс с тремя доступными кнопками для обеспечения быстрой и гибкой работы.

Также камера имеет пыленепроницаемый, ударопрочный до 5 футов, водонепроницаемый до 11 м корпус, слот для microSD, голосовое управление, пользовательские настройки экспозиции и батарею на 1300 мАч. Ее можно приобрести за $ 349, что примерно на $ 50 дешевле, чем GoPro Hero 7 Black за $ 400.