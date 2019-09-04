Новая интеграция Pandora в Instagram Stories

Pandora предлагает новую интеграцию с Instagram Stories, чтобы вы могли делиться своей любимой музыкой в социальных сетях. Если вы хотите, чтобы ваши подписчики в Instagram знали, что вам нравится определенная песня, вы можете нажать «Поделиться», а затем « Истории из Instagram » на экране «Сейчас исполняется».

После того, как вы получите специальную карту обложки для музыки или подкаста, вы сможете добавлять текст или наклейки и делиться историями. Каждая Pandora в Instagram Stories должна быть уникальной, он будет иметь отличительную цветовую динамику, основанную на оригинальной обложке музыки или подкаста. Кроме того, вы можете отправить его в виде прямого сообщения другу, группе друзей или всем своим подписчикам.