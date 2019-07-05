Новая мини экшн-камера от Canon

Последний краудфандинговый проект компании Canon - это экшн-камера IVY Rec. Она очень портативна благодаря своему уникальному форм-фактору. Это похоже на нечто среднее между карабином и флэшкой USB.

Новинка оснащена 13МП 1/3-дюймовым CMOS-сенсором, который снимает Full HD со скоростью 60 кадров в секунду. Она может похвастаться возможностями подключения Bluetooth и Wi-Fi.

Canon Ivy Rec отлично подходит для активных пользователей и может быть погружена в воду на глубину до 30 минут. Пока Canon не раскрывает ни дату начала кампании, ни цену камеры.