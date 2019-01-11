Новая оболочка MIUI 11 от компании Xiaomi

Компания Xiaomi начала разработку оболочки MIUI 11, которая называется «новой и уникальной ОС», по сравнению с дополнительными обновлениями, которые выходили в последние два года.

Компания провела ежегодное собрание по основному опыту Xiaomi MIUI, на котором Лю Мин, руководитель отдела планирования продукта, выступил с вдохновляющей речью и официально начал подготовку к MIUI 11. Согласно некоторым данным из презентации, MIUI 11 будет быстрее, чем MIUI 9, и даже AI-умнее, чем текущий интерфейс. Будет больше функций, которые имитируют взаимодействие с человеком и позволят упростить использование устройства.