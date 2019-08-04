Новая планета для жизни

Третья обнаруженная планета GJ357 c находится между GJ357 b и GJ357 d и пролетает вокруг своей звезды всего за 9 дней.Наибольший интерес ученых вызвала планета с кодовым названием GJ357 d, которая размещена на достаточном расстоянии от GJ357, чтобы на ее поверхности могла находиться вода. Впрочем, это небесное тело расположено ближе к своей звезде, чем Земля к Солнцу, поэтому год там длится всего 55,7 дня.Телескоп сумел получить изображение планеты, получившей кодовое название GJ 357 b. Её прозвали «горячей Землёй», поскольку небесное тело находится близко к GJ357, а температура на его поверхности составляет порядка 260 градусов по Цельсию. На планете маловероятна жизнь, но исследователи намерены изучать её атмосферу, так как это третья ближайшая к нам экзопланета из обнаруженных.В ходе анализа данных, полученных со спутника, ученые обнаружили в созвездии Гидры на расстоянии 31 светового года от Земли новую систему из трёх планет, вращающихся вокруг карлика M - типа. Правда, одну из них, вызывающую наибольший интерес, космическая обсерватория не смогла зафиксировать напрямую.