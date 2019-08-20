Новая система прогнозирования землетрясений

На основе полученных данных российские и американские учёные разработали систему для отслеживания изменений на поверхности Земли по снимкам с космических спутников с целью прогнозирования землетрясений. Однако, как уточняет Сергей Пулинец, для анализа этих данных требуется отдельная служба, которой пока нет ни в одной стране мира.Позже исследователи зафиксировали появление тепловых аномалий в областях сейсмической активности. Изменения температуры происходят на разных высотах — от поверхности планеты до верхней части облаков. Как и ионосферные аномалии, температурные колебания можно отслеживать с помощью космических спутников.По словам главного научного сотрудника Института космических исследований РАН Сергея Пулинец, ещё в 80-х годах прошлого столетия советские учёные во время анализа снимков со спутника «Интеркосмос-19» первыми обнаружили необычные ионосферные аномалии над районами, в которых позже произошли землетрясения. Такие явления зачастую возникали за несколько дней до начала подземных толчков.