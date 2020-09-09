Новая технология NVIDIA Reflex уменьшить задержку ввода

NVIDIA Reflex - это новый набор технологий графического процессора, дисплея G-Sync и программного обеспечения, которые измеряют и сокращают системные задержки в киберспортивных играх.

Если есть одна вещь, которой одержимы игроки соревновательных шутеров, так это задержка ввода. Компания NVIDIA смотрит сверху вниз на все вещи, которые увеличивают сквозную задержку системы, включая задержку периферийных устройств, игр, рендеринга и отображения. В основном NVIDIA Reflex состоит из двух компонентов - NVIDIA Reflex SDK и Reflex Latency Analyzer.

Reflex SDK - это новый набор API-интерфейсов для разработчиков игр, позволяющий уменьшить и измерить задержку рендеринга. Разработчики могут интегрировать его напрямую с игрой, поэтому игровой движок работает для выполнения своевременного рендеринга, устраняя очередь рендеринга графического процессора, а также снижая обратную нагрузку на процессор в сценах с интенсивным использованием графического процессора. В результате он может еще больше сократить задержку по сравнению с существующими технологиями, основанными только на драйверах, такими как режим NVIDIA Ultra Low Latency Mode.

NVIDIA Reflex настроен для уменьшения задержки в сценариях игр с интенсивным использованием графического процессора в основных киберспортивных играх: Apex Legends, Fortnite и Valorant.

Reflex Latency Analyzer это инструмент для измерения задержки в системе, который будет включен в новые дисплеи G-Sync с частотой 360 Гц, которые вскоре будут выпущены компаниями Acer, ASUS, MSI и Dell. Все эти новинки не влияют на ваш игровой опыт, это отличный инструмент для тех, кто любит тестировать и оптимизировать свои системы для достижения максимально возможной производительности.

В совокупности NVIDIA заявляет, что с Reflex можно ожидать увеличения скорости реакции ПК на 33% даже на карте среднего уровня, такой как GeForce GTX 1660 Super. Более низкая задержка может улучшить игровой процесс, например, уменьшить количество случаев, когда ваш дисплей отстает от текущего состояния игрового движка и приводит к пропущенному выстрелу.