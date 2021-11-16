Новая версия 1Password уже доступна на Windows 11

Новейшее крупное обновление 1Password теперь официально доступно на операционной системе Windows 11. Версия, получившая название 1Password 8, отличается совершенно новым дизайном и новыми возможностями повышения производительности и безопасности. Директор компании Мэтт Дэйви сказал, что 1Password создала для нового проекта совершенно новый язык дизайна, получивший название Knox, чтобы обеспечить согласованность между всеми устройствами пользователя. Например, теперь категории переместились с боковой панели в раскрывающееся меню, и вы также увидите новые значки и возможность переключения в темный режим.

Новая версия была создана, чтобы быть быстрее, чем ее предшественница, с функцией под названием Quick Access, которая дает вам возможность найти и использовать сохраненные учетные данные, даже когда приложение 1Password не открыто. Что касается безопасности, 1Password 8 поставляется с новой информационной панелью Watchtower, которая помогает вам определять слабые или взломанные пароли и неактивные двухфакторные входы в систему. Вы также сможете восстановить удаленные элементы, что может быть чрезвычайно полезно в случае поломки гаджета, и вы сможете поделиться данными для входа с кем угодно через Psst! В октябре компания представила функцию совместного использования паролей, которая дает вам возможность безопасно делиться логинами с коллегами или клиентами, даже если у них нет учетной записи в данном сервисе.
Комментарии и отзывы 1Password
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