Новая версия SmartCast 3.0 с поддержкой AirPlay 2

Компания Vizio на выставке CES 2019 представила новую версию SmartCast, которая работает с Apple AirPlay 2 и HomeKit.

Теперь производитель электроники начал тестировать свою обновленную платформу Smart TV с намерением внедрить ее на все свои телевизоры с SmartCast Home во втором квартале этого года. Получив SmartCast 3.0, вы сможете передавать видео, фотографии и музыку со своих iPhone, iPad и Mac на телевизоры Vizio SmartCast. Поскольку платформа добавляет поддержку для второй версии AirPlay, вы сможете передавать медиа на несколько устройств. Также добавление поддержки HomeKit предполагает, что вы сможете управлять телевизором SmartCast - включать и выключать его, изменять громкость и даже просить Siri воспроизводить шоу - с помощью iPhone или iPad.