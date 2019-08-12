Новая жизнь во Вселенной

NASA планирует запустить суборбитальный спектр, способный изучать планеты в УФ-диапазоне с длиной волны от 100 до 160 нанометров — диапазоне, который недоступен большинству современных телескопов. Искусственно облучая атмосферы планет, ученые смогут выяснить, где выделяемый кислород свидетельствует о возможном наличии жизни, а где является результатом физико-химической реакции.Например, красные карлики способны испускать внушительное количество ультрафиолета, который, попадая в атмосферу экзопланеты, отделяет углерод от молекул углекислого газа. Оставшийся молекулярный кислород приборы и фиксируют как признак жизни на планете.На ложный путь космические станции, занимающиеся поиском живых организмов на других планетах, наталкивает содержание в атмосфере метана и кислорода. Увы, несмотря на устоявшееся мнение, что наличие этих газов свидетельствует о существовании микробной, растительной или животной жизни, однако на практике это не всегда подтверждается.