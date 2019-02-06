Новые Emoji появятся в течении этого года

Консорциум Unicode, некоммерческая организация, которая координирует разработку Unicode, объявил, что новый набор Emoji будет доступен для использования в различных сервисах в течение 2019 года. В состав группы входят такие известные имена в мобильной индустрии, как Apple, Microsoft и Huawei.

Новый набор Emoji включает в себя таких животных, как ленивец, собака-поводырь, служебная собака и выдра. Добавляемая еда включает вафлю, фалафель, устрицу и кусочек сливочного масла.

Добавлены смайлики для людей с ограниченными возможностями. Например, люди с белыми палками, инвалидная коляска, собаки-поводыри и уши со слуховыми аппаратами. Unicode говорит, что новые Emoji не появится на мобильных телефонах раньше сентября или октября месяца.