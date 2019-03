Новые ароматы от Abercrombie and Fitch

Согласитесь, каждый человек хочет хоть как-то выделиться из толпы и не быть похожим на других людей. Да, для этого используется огромное количество способов. Одни стараются привлечь внимание прохожих яркой одеждой. Другие используют необычные прически. Третьи удивляют всех своим невероятным талантом. Однако есть еще один способ, который, как нам кажется, использовался еще с древних времен. Да, речь идет о парфюме. Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию совершенно новый аромат от прославившейся на весь мир американской мастерской Abercrombie and Fitch.

Если вы действительно хотите обратить на себя внимание и выделиться из толпы, то обязательно обратите внимание на новый аромат от Abercrombie and Fitch, где опытные специалисты уже длительное время используют необычные композиции, что является их основной изюминкой. Если же хотите выбрать из доступных ароматов, то обязательно посетите интернет-магазин https://lorina.com.ua/licenzionnaya-parfyumeriya/ , где каждый пользователь сети сумеет подобрать для себя достойный аромат.

Недавно нам стало известно о том, что американская мастерская Abercrombie and Fitch представила совершенно новый дуэт ярких и неповторимых запахов. Другими словами, если вы любите что-то необычное и в то же время интригующее, новинка придется по душе. Встречайте, перед вами Abercrombie and Fitch Authentic for Men. Это совершенно новая мужская версия духов, которая получила весьма необычное описание – древесный взрыв. Несмотря на то, что новый аромат получил весьма специфическое название, букет будет постепенно вводить обладателя в ноты чего-то нового. По началу вы будете ощущать сильный и сочный всплеск, который состоит из цитрусов и черного перца. Спустя некоторое время вы ощутите тонкий аромат имбиря и тмина. Кроме того, они будут сопровождаться еле заметными потоками лаванды, а в завершении данной эстафеты в работу вступают древесные элементы.

Парой выше указанного аромата выступает второй представитель данной коллекции - Abercrombie and Fitch Authentic for Women. Следует отметить один интересный факт, что данный букет отлично переливается с мужским запахом, но получил в свою основу больше сладких ингредиентов, которые отлично подойдут для прекрасной половины человечества. Сюда включены ароматы красной смородины и груши, которые лишь разжигают огонь перед тем, как в дело возьмутся нежные лилия и магнолия.