Новые две похожие на Землю планеты

Исследователи ещё не определили тип погодных условий на поверхности космических тел, но предполагают, что вода на их поверхности всё же присутствует. Согласно расчётам, даже при плотности атмосферы от одной трети земной до в 17 раз более плотной на поверхности любой планеты может существовать жидкая вода. Астрономы также отмечают, что обе планеты близки по размеру к Земле — согласно аналитической модели обитаемости, Teegarden b с вероятностью в 60% имеет температуру поверхности от нуля до 50 градусов Цельсия, а Teegarden c больше похожа на Марс (около -47 по Цельсию).Израильские астрономы Амри Вандель и Лев Таль-Ор опубликовали данные об открытой ещё в 2003-м звёздной системе, находящейся на расстоянии 12,5 световых лет от Земли. Новое исследование подтвердило наличие двух планет, вращающихся вокруг красного карлика спектрального класса М. Объекты под названием Teegarden b и Teegarden c были впервые обнаружены в июне этого года. По данным учёных, планеты находятся достаточно близко к звезде, чтобы температура на их поверхности оказалась пригодной для поддержания жизни. Примечательно, что оба космических тела всегда обращены к своему солнцу одной стороной — ни их поверхности нет привычной человеку смены дня и ночи.